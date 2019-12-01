Coepredv busca a “Spaguetti” para ratificar queja contra Ayuntamiento de Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:46:51
Morelia, Michoacán, a 05 de febrero del 2026.- Nohemí Hinojosa Castillejo, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (Coepredv), informó que la instancia ha buscado a el grafitero conocido como “Spaguetti” para ratificar la denuncia en contra de autoridades del Ayuntamiento de Morelia, debido al trato que se le dio tras su detención por daños al patrimonio de Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal mencionó que es necesario que el afectado acuda ante la Coepredv para ratificar la queja en contra del ayuntamiento de Morelia, pues hubo irregularidades en la manera de proceder tras la localización y detención del implicado.

Enfatizó que es necesario que el masculino se presente ante el Coepredv para ratificar la denuncia pues esta instancia no persigue de oficio, en caso de no presentarse solo podrían emitir algún pronunciamiento o exhorto.

Nohemí Hinojosa destacó que las medidas impuestas a “Spaguetti” fueron innecesarias, como el esposarlo y mantenerlo escoltado durante su servicio comunitario, además de que fue exhibido por parte de la autoridad municipal.

Agregó que por el momento, en caso de se ratifique la queja, Coepredv impondría capacitaciones y sensibilizaciones a la autoridad municipal que resulte responsable, como primer medida de resolución, además de dar vista a Contraloría.

