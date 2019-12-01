Cocina michoacana, patrimonio vivo: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, Gaby Molina invitó a las familias michoacanas y a quienes visitan la entidad a disfrutar, conocer y preservar la riqueza de la cocina tradicional, una expresión de identidad que reúne historia, conocimientos ancestrales, ingredientes de la tierra y tradiciones comunitarias.

La exsecretaria de Cultura destacó que Michoacán cuenta con una herencia culinaria reconocida internacionalmente, cuyo valor fue distinguido en 2010 por la UNESCO, al inscribir la cocina tradicional mexicana, con el paradigma de Michoacán, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Gaby Molina reconoció especialmente a las cocineras tradicionales, guardianas de recetas, ingredientes y técnicas que dan vida a la gastronomía estatal. Su trabajo preserva conocimientos heredados de sus antepasados, fortalece la identidad de sus pueblos y contribuye a la economía local, además de mantener vivas las tradiciones que distinguen a Michoacán.

Finalmente, convocó a disfrutar la diversidad de sabores del estado a través de platillos emblemáticos como el churipo, las corundas, los uchepos, la morisqueta, la atápakua, el aporreadillo, las enchiladas placeras, la sopa tarasca y los charales, además de bebidas tradicionales como el atole de grano. Señaló que valorar la cocina michoacana también significa reconocer a quienes mantienen vivos estos saberes y proteger un patrimonio que pertenece a todas y todos.