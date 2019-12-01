Cobro de piso persiste en Buenavista, pese a Estrategia Nacional: Lupe Mora

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:23:22

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- A casi un año de que arrancó la estrategia nacional contra la extorsión, en Buenavista, Michoacán, continúa el cobro de piso a limoneros, carniceros y comerciantes en general, aseguró Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana.

El también activista detalló que el encarecimiento de los diversos productos "es muestra clara del cobro de piso".

"Lo que yo sé es que quienes están cobrando cuotas y extorsiones a la canasta básica son Los Viagras... sigue igual: se cobra cuota al pueblo, al comercio, todo bien caro", expresó el jefe de tenencia quien recordó que fue justo en el tianguis limonero de Apatzingán donde se dio el banderazo a la estrategia contra la extorsión.

Respecto al estado de seguridad que se mantiene en la zona de Buenavista, urgió una revisión a la corporación policial municipal, corporación en la que, dijo, nadie tiene confianza.

Agregó que, por parte del Ejército, continúan con presencia constante de operativos de seguridad.