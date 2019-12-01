CNTE anuncia manifestación pacífica en inauguración del teleférico de Uruapan para exigir audiencia

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XVIII, fracción rosa, anunciaron que realizarán una manifestación pacífica durante la inauguración del teleférico en Uruapan, este sábado con el objetivo principal de exigir ser escuchados por las autoridades educativas del estado.

Al respecto, Diego Cano Alonso, secretario técnico de gestión sindical de la CNTE, señaló que la protesta surge luego de que las autoridades han preferido ignorar sus demandas e incumplido con el establecimiento de mesas de trabajo.

"No se han querido sentar con nosotros, siendo que nosotros somos un grupo que nos constituimos legalmente y legítimamente en un Congreso, y lo único que queremos es que nos escuchen y que vean cuáles son nuestras necesidades, debido a que alrededor de estos dos años y medio se nos han ido acumulando cada vez más problemáticas en nuestras zonas escolares," detalló el representante magisterial.

Cano Alonso precisó que las demandas más álgidas de la fracción se centran en tres puntos clave, reinstalación de docentes que han sido cesados injustificadamente, alto a las retenciones de salarios aplicadas a miembros del sindicato por ejercer sus labores gremiales y atención al déficit de maestros en diversas zonas escolares.

El vocero indicó que, si bien se busca privilegiar el diálogo, la falta de respuesta los obliga a "hacer presencia" en el evento público para que el gobernador y el gabinete educativo perciban su exigencia de ser atendidos como un derecho laboral.