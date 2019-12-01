Clausura la SSP Michoacán curso de verano con actividades recreativas para 260 niñas y niños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:54:35

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Tras siete días en que 260 niñas y niños disfrutaron de actividades de recreación, este viernes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) clausuró una edición más del curso de verano “Aprendiendo y Jugando con mi Policía”.

Sobre el particular se informó que hijas e hijos del personal operativo y administrativo de la institución participaron en una semana completa de actividades lúdicas, con visitas a diversos lugares como el cine, el Zoológico de Morelia, el Estadio Morelos y un parque acuático.

Este día cerraron este ciclo con una visita guiada al hangar de la Dirección de Servicios Aéreos y posteriormente fueron recibidos en la feria organizada en las instalaciones de la dependencia.

Brincolines, espuma, pintacaritas, dulces y otros juegos formaron parte del atractivo para que disfrutaran del último día del curso de verano. Además, conocieron al nuevo elemento: “Loki”, un cachorro Golden Retriever de cuatro meses que se suma al equipo K9 de la Guardia Civil.

Con ello, también lograron acercarse aún más con la Guardia Civil, ya que conocieron los trabajos que realizan a diario, a través de los diversos agrupamientos de la corporación de seguridad.