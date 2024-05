Claudia Sheinbaum reconoce a Álvarez Máynez por no declinar en contienda electoral

Ciudad de México, 01 de mayo de 2024.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reconoció la actitud del también candidato por Movimiento Ciudadano, al no declinar a favor de Xóchitl Gálvez.

“Reconozco la actitud que ha tomado Álvarez Máynez porque está defendiendo su proyecto y además lo que dijo respecto a los candidatos plurinominales… y los presidentes de los partidos”, expresó.

Al mismo tiempo, Sheinbaum Pardo dijo que, la muestra de que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México es corrupta, es por los contratos que ha aceptado cada vez que es funcionaria pública.

“En el 2006 cuando fue titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas obtuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua, y no me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las fiscalías, a mi como candidata del movimiento y próxima Presidenta me corresponde denunciar”, aseguró la morenista.