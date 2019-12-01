Claudia Sheinbaum inaugura el Marinabús en Acapulco como símbolo de reconstrucción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 17:59:52
Acapulco, Guerrero, a 23 de agosto de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo que recorrerá la bahía del puerto de Guerrero, después de 14 años de inactividad en la zona. Durante la ceremonia, celebrada en el muelle del Jardín del Puerto, aseguró que el proyecto representa la fortaleza de Acapulco y la unión entre gobierno y ciudadanía en la reconstrucción de la región tras el paso de los huracanes Otis y John.

El Marinabús será operado por la Secretaría de Marina y funcionará como una alternativa rápida, segura y sustentable de movilidad, con capacidad para 80 pasajeros, 11 tripulantes y una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora. La embarcación conectará puntos estratégicos como Puerto Marqués y el Zócalo de Acapulco, beneficiando tanto a la población local como a la reactivación turística.

En el evento, Sheinbaum entregó la Bandera Nacional al comandante de la nave y supervisó la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), donde anunció que un 10 por ciento de sus instalaciones serán rehabilitadas. El Marinabús y la ASIPONA forman parte del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, que ha impulsado en 11 meses acciones de reconstrucción como rehabilitación de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y puentes, así como obras hidráulicas para mejorar el suministro y calidad del agua.

La mandataria también destacó avances en infraestructura como el nuevo hospital del IMSS, el Hospital Regional del ISSSTE y programas de limpieza y seguridad en zonas turísticas. Tras el abanderamiento, abordó el Marinabús y recibió el boleto de embarque número 001 para el recorrido inaugural por la bahía de Santa Lucía.

