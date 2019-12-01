Balean a tres jóvenes en Huitzilac, Morelos; vecinos los auxilian

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:45:36
Huitzilac, Morelos, a 1 de septiembre 2025.- Un grupo de tres jóvenes que circulaban en motocicletas fueron atacados a balazos y heridos en el municipio de Huitzilac, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron agredidas durante la noche del 31 de agosto, mientras se desplazaban por el poblado de Tres Marías, perteneciente a la municipalidad citada.

Al sito arribó personal de seguridad municipal que encontró varios casquillos percutidos, así como el vehículo de los afectados; sin embargo, los jóvenes no se encontraban en el lugar, por lo que se cree que los vecinos lo auxiliaron; sin embargo, se desconoce si fueron llevados a hospitales para su atención médica.

Por su parte, La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició investigaciones para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
