Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán, Sinaloa; jefe criminal habría muerto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 08:50:21
Culiacán, Sinaloa, a 1 de septiembre 2025.- Grupos criminales antagónicos se enfrentaron a balazos la tarde-noche del 31 de agosto al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se desarrolló en la sindicatura de Tepuche, perteneciente a la capital sinaloense.

Según los habitantes de la zona y videos que circulan en redes sociales, las refriega duró más de una hora.

De manera extraoficial, se comentó que uno de los jefes de una organización criminal habría perdido la vida durante el choque armado; no obstante, hasta el momento esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

De igual forma, no se tienen datos contrastados sobre heridos o presuntos sicarios muertos a causa del enfrentamiento.

Pobladores señalaron que en comunidades cercanas como Los Tecolotes y Palos Blancos se observaron vehículos con civiles armados que circulan la zona de manera constante.

