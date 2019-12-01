Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa

Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 10:34:24
Culiacán, Sinaloa, 1 de septiembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer por medio de sus redes sociales que fue asegurado un arsenal tras llevarse a cabo un cateo en un inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario federal de seguridad apuntó que en total fueron aseguradas 37 armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como se decomisaron 150 kilos y 80 litros de sustancias químicas, además de equipo táctico.

Se informó que el cateo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así mismo, se detalló que los efectivos de seguridad localizaron un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, Culiacán, utilizado para el resguardo de arsenal y sustancia ilícitas.

En el lugar, se hallaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico, mientras que el sitio quedó bajo resguardo policial.

Noventa Grados
