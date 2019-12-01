Claudia Sheinbaum impulsa justicia social desde el acceso al agua: Carlos Torres Piña

Claudia Sheinbaum impulsa justicia social desde el acceso al agua: Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:17:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.– El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, respaldó la política hídrica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que garantizar el acceso al agua, recuperar los ríos contaminados y proteger los recursos naturales constituye una responsabilidad fundamental del Estado con las comunidades y las futuras generaciones.

Luego de que la presidenta anunciara nuevas inversiones para infraestructura hidráulica en Jalisco y reiterara el compromiso federal de sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, Torres Piña señaló que Michoacán también enfrenta desafíos importantes en materia de abastecimiento, contaminación y conservación de sus cuencas. “El agua es patrimonio del pueblo. Tenemos que garantizar que llegue a las comunidades, que nuestros ríos estén limpios y que el desarrollo económico respete nuestros recursos naturales”, expresó.

El coordinador destacó que esta preocupación también forma parte de los asuntos que deben atenderse mediante los encuentros territoriales y los espacios de diálogo con la población. Subrayó que las necesidades de las comunidades rurales, los pequeños productores y las familias que enfrentan dificultades para acceder al agua deben incorporarse a la discusión pública y a las propuestas para el desarrollo de Michoacán.

Finalmente, Carlos Torres Piña afirmó que la defensa de la soberanía también implica proteger el territorio y sus recursos naturales. “La transformación tiene que sentirse en la vida cotidiana de la gente. Que una familia tenga agua en su casa, que un campesino pueda producir y que nuestras comunidades conserven sus ríos y manantiales es parte de la justicia social que queremos para Michoacán”, concluyó.

Más información de la categoria
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
Localizan un cuerpo flotando en un canal de la comunidad de Tres Puentes en Celaya, Guanajuato
Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad
Ultiman a un individuo en Charo, Michoacán 
Más información de la categoria
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
IEM establece topes de gastos de precampaña y respaldo ciudadano para las elecciones de 2027
Listos canales de navegación del lago de Pátzcuaro para la Noche de Muertos
PAZ Michoacán no descarta competir en Penjamillo, pero priorizará la seguridad de sus aspirantes