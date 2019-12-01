Claudia Sheinbaum impulsa justicia social desde el acceso al agua: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.– El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, respaldó la política hídrica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que garantizar el acceso al agua, recuperar los ríos contaminados y proteger los recursos naturales constituye una responsabilidad fundamental del Estado con las comunidades y las futuras generaciones.

Luego de que la presidenta anunciara nuevas inversiones para infraestructura hidráulica en Jalisco y reiterara el compromiso federal de sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, Torres Piña señaló que Michoacán también enfrenta desafíos importantes en materia de abastecimiento, contaminación y conservación de sus cuencas. “El agua es patrimonio del pueblo. Tenemos que garantizar que llegue a las comunidades, que nuestros ríos estén limpios y que el desarrollo económico respete nuestros recursos naturales”, expresó.

El coordinador destacó que esta preocupación también forma parte de los asuntos que deben atenderse mediante los encuentros territoriales y los espacios de diálogo con la población. Subrayó que las necesidades de las comunidades rurales, los pequeños productores y las familias que enfrentan dificultades para acceder al agua deben incorporarse a la discusión pública y a las propuestas para el desarrollo de Michoacán.

Finalmente, Carlos Torres Piña afirmó que la defensa de la soberanía también implica proteger el territorio y sus recursos naturales. “La transformación tiene que sentirse en la vida cotidiana de la gente. Que una familia tenga agua en su casa, que un campesino pueda producir y que nuestras comunidades conserven sus ríos y manantiales es parte de la justicia social que queremos para Michoacán”, concluyó.