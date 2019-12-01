Claudia Sheinbaum constructora de la paz en Michoacán: Juan Carlos Barragán

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán Vélez reconoció los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentados este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y refrendó su respaldo al proyecto de transformación que impulsa el Gobierno de México.
Barragán destacó que, con una inversión de 72 mil 431 millones de pesos y mil 680 acciones ejecutadas, el Plan Michoacán representa un esfuerzo integral para atender las necesidades de las familias y reducir los rezagos históricos en la entidad.
“Estos resultados demuestran que cuando hay voluntad política y compromiso con el pueblo, los recursos se convierten en bienestar. Nuestra presidenta está cumpliendo con Michoacán y cuenta con todo nuestro respaldo”, afirmó.
Señaló que estas acciones son fundamentales para generar oportunidades, fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de vida de miles de familias michoacanas.
“La transformación se demuestra con hechos, más educación, más vivienda, mejores servicios y atención a quienes históricamente han sido olvidados. Ese es el camino que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.
Finalmente, subrayó que el Plan Michoacán debe consolidarse con coordinación entre los gobiernos y participación ciudadana.
“Somos soldados de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir trabajando mano a mano con la gente para que la transformación se sienta en cada hogar de Michoacán”, concluyó.