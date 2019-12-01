Clara Brugada consolida un gobierno al servicio del pueblo en su Segundo Informe: Giulianna Bugarini

Clara Brugada consolida un gobierno al servicio del pueblo en su Segundo Informe: Giulianna Bugarini
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 08:54:53
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Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- Por su trayectoria como fundadora de Morena, exdirigente estatal y coordinadora de la bancada de Morena, Giulianna Bugarini fue invitada y asistió esta mañana al Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, presentado ante el Congreso de la Ciudad de México en sesión solemne.

Bugarini felicitó a la jefa de Gobierno por encabezar una administración que mantiene firmes los principios de la transformación: gobernar desde abajo, utilizar el presupuesto para garantizar derechos y poner la inversión pública al servicio de quienes más la necesitan.

Destacó que los resultados presentados incluyen 3 mil 600 obras, ocho Utopías concluidas, la repavimentación de 450 kilómetros y 600 Caminos de Mujeres Libres y Seguras. También reconoció la inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro y el avance de 100 kilómetros de electromovilidad.

“Clara Brugada demuestra que la transformación no es solamente un discurso: se construye con espacios públicos, movilidad digna, seguridad para las mujeres y programas que hacen comunidad. Su gobierno da continuidad al camino iniciado por Andrés Manuel López Obrador y fortalecido por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

Giulianna Bugarini afirmó que la Ciudad de México confirma la fuerza de un proyecto nacional que gobierna con austeridad, honestidad y justicia social. “Felicito a Clara por estos resultados y por demostrar que, cuando una mujer de izquierda gobierna junto al pueblo, la transformación avanza y los derechos se convierten en bienestar”, concluyó.

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