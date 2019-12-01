Ciudadanos comprometidos con Michoacán serán apoyados por el PAN: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 16:41:35

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero del 2026.- Mujeres y hombres que desde la sociedad civil estén comprometidos con el desarrollo integral de Michoacán, serán apoyados de forma total por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró el Presidente Estatal, Carlos Humberto Quintana Martínez.

El Jefe Estatal de Acción Nacional reiteró su reconocimiento a los ciudadanos organizados que con grandes ideas presentaron el proyecto “AMA Michoacán”, una iniciativa que surge desde la sociedad civil para impulsar el bien común de las y los michoacanos.

“Desde Acción Nacional, apreciamos que el proyecto AMA Michoacán fue un evento plural que congregó a ciudadanos independientes, quienes hicieron una invitación a liderazgos de los sectores político, empresarial, deportivo y social, entre otros, para buscar sinergias que permitan rescatar al estado del grave y lamentable rezago en el que se encuentra”, mencionó Quintana Martínez.

Carlos Quintana reiteró que Acción Nacional ha abierto sus puertas a las y los ciudadanos independientes que busquen participar como candidatas y candidatos en el próximo proceso electoral.

“El PAN es un partido que históricamente ha apoyado las causas sociales, así como a perfiles ciudadanos e independientes, siempre con el único fin de buscar el bien común de todos los sectores, por lo que no hay duda que unidos con la sociedad vamos a darle el rumbo correcto a Michoacán”, indicó.