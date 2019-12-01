Ciudadanos adoptan la ruta sin costo Aquí Contigo para movilizarse en la zona del Cerrito de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, reconoció la participación y la cooperación ciudadana al optar por otras alternativas de movilidad diferentes al vehículo particular, recurriendo principalmente a la ruta de apoyo gratuito Aquí Contigo, misma que reportó en su primer día de servicio cuatro mil ascensos con una frecuencia promedio de tres minutos y un tiempo de recorrido de 16 minutos.

En coordinación con el secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro (SEMOV), Pedro Ángeles Lujan, el titular de la AMEQ supervisó el operativo vial por las obras del Tren México - Querétaro en la capital, con el cual se detectó una reducción del 30 por ciento de vehículos en la zona y un aumento del 25 por ciento en el número de ciclistas en comparación con el fin de semana anterior.

Cuanalo Santos destacó que, se dio una reducción de 50 por ciento de la capacidad vehicular en Av. Corregidora Norte, lo que derivó en un incremento en los tiempos de traslados de vehículos en la zona, alcanzando un promedio de 45 segundos; mientras que, las rutas Qrobus que circulan en el Cerrito con desvíos parciales y totales tuvieron un aumento de un minuto en sus tiempos de espera y las rutas con recorte disminuyeron en tres minutos.

El director de la Agencia señaló que, debido a que la demanda de movilidad aumentará a partir de este lunes 26 de enero, se implementaron cuatro acciones para fortalecer los traslados en la demarcación de usuarios Qrobus, peatones y ciudadanía en general.

Informó que las modificaciones realizadas quedan de la siguiente manera: con la finalidad de priorizar la rapidez y facilitar el accesos a ciudadanos que no son usuarios continuos del sistema Qrobus a la ruta gratuita Aquí Contigo, ya no será necesario el uso de la tarjeta de prepago; la ruta C38 extiende su recorrido hasta el Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI); se suspende el servicio de los semáforos ubicados en las calles de Metralla y Primavera para desplegar Agentes Viales que prioricen el flujo vehicular; y, por último, se restringe el paso de transporte pesado de Av. Universidad hasta Av. Industrialización.

En este sentido, enfatizó que es importante que las y los queretanos utilicen las plataformas como Waze, Google Maps y Qrobus para la planificación de sus viajes, así como entrar al enlace ameq.live para consultar en tiempo real el estado del tráfico en las zonas donde se realizarán las obras, debido a que la movilidad en la capital queretana se verá impactada a partir del día lunes 26 enero.

"Hacer un llamado a toda la ciudadanía que pasa por esta zona o que no pasa por esta zona, a que tomen sus tiempos, que planeen su viaje, que contemplen algún pequeño retraso en la movilidad que están teniendo, porque esto no solamente va a afectar esta zona, sobre todo el día de mañana que vamos a tener muy alta movilidad, sino que también nos va a impactar Bernardo Quintana, nos va a impactar 5 de Febrero, Constituyentes, nos va a impactar Universidad", expresó.

Asimismo, sugirió a quienes usan las rutas C33, C34, C46 y C48 en dirección de Sur a Norte que transborden a la ruta C27 para llegar a Plaza del Parque y quienes vengan de Norte a Sur en la C38, pueden transbordar a la C55 para continuar su trayecto hasta el Poniente de la ciudad.

Finalmente, Cuanalo Santos aseguró que se continuará con la supervisión, las reuniones operativas y las evaluaciones de la movilidad queretana mientras duren las obras federales en la capital, esto con el objetivo de adaptar nuevos esquemas que permitan mitigar el impacto en la fluidez vial en el estado.