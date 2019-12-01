Ciudadanía supervisa más de 15 mil mdp de recursos públicos en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- En la entidad, la participación ciudadana es un elemento fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones, afirmaron autoridades estatales presididas por el gobernador, Mauricio Kuri González, en la ceremonia de entrega de reconocimientos del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026, en su etapa estatal.

Se informó que a la fecha se han revisado más de 15 mil millones de pesos por parte de la ciudadanía, con la implementación de tres mil 433 comités, y la colaboración de siete mil 225 personas, de las que el 74 por ciento son mujeres y el 26 por ciento hombres.

Ahí, Kuri González distinguió a los comités participantes durante el ejercicio fiscal 2025, un reconocimiento que tiene como propósito fortalecer y visibilizar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

Oscar García González, titular de la Secretaría de la Contraloría, señaló que la premisa es generar mecanismos para que la sociedad pueda involucrarse en la supervisión de las acciones de gobierno y en el uso adecuado de los recursos públicos y de octubre de 2021 a julio de 2026, han capacitado a más de 15 mil personas cuya labor es ejercer la función de vigilancia.

“Cada uno de estos trabajos representa una manera distinta de entender la participación ciudadana, pero todos comparten un mismo principio: una ciudadanía que no permanece al margen de los asuntos públicos, sino que participa, propone y contribuye a mejorar la gestión pública (…) Estos números se representan miles de ciudadanos que han decidido involucrarse y contribuir a construir un gobierno más transparente y cercano”.

Comentó que las labores de los comités permiten fortalecer la vinculación entre sociedad y gobierno, mediante ejercicios de vigilancia que contribuyen a verificar que las obras, programas y acciones públicas cumplan con los objetivos establecidos y atiendan las necesidades de las comunidades.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, reconoció el trabajo realizado por las y los participantes, así como el acompañamiento de los municipios que se han incorporado a estos mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.

“Hoy precisamente este premio es para demostrar que el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales fomentamos hoy más que nunca la participación ciudadana, son los ciudadanos los expertos, los que viven los problemas y los que tienen la solución también a los problemas. Y lo que hoy reconocemos también es ese compromiso de los representantes ciudadanos, no nada más de gestionar las obras sino de involucrarse en su ejecución y vigilar la ejecución de las mismas”.

Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora puntualizó la importancia del fortalecimiento en la transparencia para generar mayor confianza entre la ciudadanía y las autoridades; acentuó que Querétaro es modelo en implementar iniciativas enfocadas a transparentar la ejecución de los recursos, y estos ejercicios abonan a la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

“Es nuestro compromiso que yo referendo el día de hoy, entre más transparente sea un gobierno, entre más claras sean las reglas a partir de las que ejecutamos el recurso público, mayor confianza y gobernanza podremos tener en un estado que ya de por sí es punta de lanza, y Corregidora orgullosamente busca seguir esa huella y esos pasos”.

Las personas galardonadas con el primer lugar en las categorías “Acciones de los Comités de Contraloría Social” y “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, refrendaron su compromiso con la participación ciudadana y destacaron la importancia de contar con una ciudadanía activa en la vigilancia de los recursos públicos y en el seguimiento de las acciones realizadas en beneficio de las comunidades.

En esta ocasión también se reconoció la experiencia que tienen un impacto directo en la vida de las personas con el premio “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, con el primer lugar, en la supervisión de la red de drenaje sanitario en la colonia El Rocío 3, San Juan del Río. Para el segundo, en la reconstrucción de edificios Primaria General México, Querétaro y finalmente para el tercer lugar “la Casa de Día La Pradera", en el Marqués.

En la segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, en primer lugar, Vigilancia y participación ciudadana a través de otra forma de ver; además del segundo lugar para Patrimonio Seguro: Un trabajo de la mano del Gobierno y la Ciudadanía, y en tercer lugar Mejora Continua: Transparencia Proactiva.