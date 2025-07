Ciudadanía sigue sumándose a la Fuerza Naranja: Víctor Manríquez

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 de Julio de 2025.- En medio de un ambiente de hartazgo social y exigencia de resultados reales, cada vez más ciudadanos están dando un paso al frente y sumándose a la Fuerza Naranja, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, tras resaltar la gran respuesta de la población en esta campaña de afiliación.

El líder estatal naranja celebró el creciente respaldo ciudadano que cada día se suma al proyecto naranja en diversos puntos del estado. “Seguimos recibiendo con entusiasmo a más michoacanas y michoacanos que han decidido decir ¡ya es momento de hacer las cosas diferente!”.

Al recibir las listas de afiliación realizada en Lázaro Cárdenas y Nueva Italia, municipios clave del Distrito 1, el dirigente estatal dio la bienvenida a quienes se integran al movimiento.

“Bienvenidos a casa, familia de Lázaro Cárdenas y Nueva Italia, nos llena de energía saber que cada día somos más quienes creemos en una nueva forma de hacer política, de cara a la ciudadanía, con honestidad, cercanía y resultados.”

Movimiento Ciudadano no es una alternativa más, es la única opción política en el país que representa al futuro y no al pasado, lo cual Michoacán ya lo entendió, con una ciudadanía cada vez más informada, y crítica.

Victor Manríquez reiteró que el fortalecimiento de Movimiento Ciudadano es un esfuerzo colectivo que crece con la participación activa de la sociedad y gracias a lo cual se es la segunda fuerza política en el país.

"Desde la Fuerza Naranja hemos entendido que el hartazgo de la gente no es contra la política, sino contra los mismos de siempre que han usado el poder para servirse y no para servir. Por eso, estamos construyendo una alternativa con rostro ciudadano, donde las decisiones no se toman en cúpulas, sino de la mano con la gente", dijo.