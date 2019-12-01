Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 08:19:59

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- El programa «Ponte a mano, regularízate» ha registrado una notable participación ciudadana: del 13 al 22 de noviembre se realizaron 96 mil 379 trámites de refrendo vehicular, lo que equivale a 105 millones 473 mil 394 pesos, informó el secretario de Finanzas y Administración, José Luis Tapia Zavala.

El funcionario destacó que las personas con adeudos de refrendos, licencias vencidas, placas anteriores y cambios de propietario extemporáneos tendrán hasta el 15 de diciembre para ponerse al corriente, con el beneficio del 100 por ciento de condonación en multas y recargos.

Asimismo, hizo énfasis en que el 43 por ciento de los trámites y pagos de refrendo vehicular se ha efectuado de manera presencial, mientras que el 57 por ciento se ha realizado por la vía digital, mediante tarjeta de crédito o débito.

Explicó que la renovación de licencias de conducir, el canje de placas anteriores por las actuales y el cambio de propietario extemporáneo deben realizarse de manera presencial, evitando así la intervención de gestores.

Recalcó que ni la Secretaría de Finanzas y Administración ni el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich) tienen convenios con gestores, despachos o promotores. Por ello, advirtió que los trámites y pagos no requieren intermediarios, ya que acudir a terceros puede provocar la pérdida de dinero, que persistan las irregularidades, complicaciones legales o el robo y mal uso de datos personales.