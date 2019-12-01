Citlalli Hernández y Laura Ballesteros chocan por acusaciones de represión en Jalisco

Citlalli Hernández y Laura Ballesteros chocan por acusaciones de represión en Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 23:03:43
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Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La morenista Citlalli Hernández y la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, intercambiaron críticas en redes sociales por la respuesta del gobierno de Jalisco a las protestas ciudadanas por el acceso al agua potable.

Hernández acusó al gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco de priorizar su imagen sobre las necesidades de la población y señaló presuntos casos de detenciones arbitrarias, tortura contra jóvenes y represión contra manifestantes.

La morenista también criticó al gobernador Pablo Lemus, al considerar que busca privatizar el agua en lugar de atender el problema de fondo. Además, cuestionó al dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, al señalar que tener una buena estrategia de imagen no significa ser competente en el gobierno.

En respuesta, Ballesteros pidió a Morena utilizar su mayoría legislativa para destinar recursos a Jalisco y atender la falta de infraestructura para el suministro de agua. Aseguró que no se asignaron recursos para este propósito y señaló a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por los problemas que impiden que la presa El Zapotillo funcione como debería.

La legisladora también cuestionó a Morena por otros asuntos, entre ellos la respuesta a las manifestaciones en la Ciudad de México, las demandas de justicia de víctimas de distintas tragedias y la falta de información sobre el agua contaminada con gasolina que afirmó, se consumió durante meses en la capital del país.

Finalmente, Ballesteros pidió que las víctimas de violaciones a los derechos humanos reciban atención y justicia y llamó a dejar de utilizar sus casos con fines políticos.

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