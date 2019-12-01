Cierre temporal de las presas como medida preventiva ante el riesgo de lluvias intensas en Querétaro; se espera que el suministro de agua se regularice a partir del sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:04:08

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre de 2025.- La mañana de este jueves, autoridades locales confirmaron el cierre temporal de las presas como medida preventiva ante el riesgo de lluvias intensas. Se espera que el suministro de agua comience a regularizarse a partir del sábado por la tarde, cuando se reabran las compuertas.

El gobernador del estado informó que se mantiene una estrecha coordinación entre la Comisión Estatal de Aguas (CEA), los municipios afectados y el gobierno estatal para monitorear la situación y mantener informada a la población.

“Hubo muy buena coordinación con la Comisión Estatal de Aguas, con los municipios y el Gobierno del Estado para avisarle a la gente. Estamos ayudando todo lo que se puede”.

Aunque el nivel de las presas bajó considerablemente, las autoridades advierten que el riesgo persiste durante la temporada de lluvias. Los días más complicados para las comunidades afectadas serán hoy y mañana, según estimaciones oficiales.

Respecto al impacto económico en los ciudadanos que han tenido que recurrir a la compra de pipas, el gobernador aseguró que se dará seguimiento a los casos y se evaluará la posibilidad de apoyos extraordinarios en los recibos de agua.

“Vamos a estar muy al pendiente de la gente que tuvo algún problema. Se están registrando los recibos para ayudar en lo que se pueda”.

La reapertura de las presas, dijo, está prevista para el sábado, con el objetivo de que el flujo de agua comience a llegar por la tarde y se normalice gradualmente el servicio en las zonas afectadas.