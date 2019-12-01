Cierran pista del AIQ por condiciones climatológicas 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 09:50:14

Querétaro, Querétaro, a 10 de julio 2026.- A través de un comunicado, se dio a conocer que la pista del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) cerró temporalmente por cuestiones climatológicas, por lo que algunas salidas y llegadas se verán afectadas.

“Si tienes un vuelo programado para hoy viernes 10 de julio del 2026, te recomendamos mantenerte en contacto directo con tu aerolínea para conocer el estado del mismo”, dice el comunicado.

De igual manera, no se tiene un tiempo ni horario en el cual se puedan reactivar las actividades normales del AIQ, por lo que piden paciencia a los usuarios que tienen programados vuelos para este viernes.