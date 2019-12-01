Cierra Movimiento Ciudadano la puerta a expanistas en Querétaro: Jorge Álvarez Máynez

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- En su visita a tierras queretanas, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, deslindó a su partido de supuestas negociaciones con cuadros panistas inconformes y arremetiendo contra los métodos anticipados que ya operan tanto el partido en el poder estatal como Morena.

Sobre los rumores de posibles fichajes procedentes de otras fuerzas políticas, Álvarez Máynez fue tajante al señalar que no existen pláticas formales ni escenarios explorados con perfiles de Acción Nacional, reiterando que la estrategia del "movimiento naranja" se cimenta en la consolidación de sus propios cuadros y liderazgos regionales.

"Yo hasta donde me quedé, él se queda en el PAN, hace un acuerdo con el PAN y la verdad es que no es un escenario que nosotros hayamos explorado [...] No es un asunto de bienvenidos o no bienvenidos, nosotros estamos construyendo nuestro escenario con muy buenos perfiles".

Presumió el crecimiento exponencial que su partido ha tenido en la entidad con la reciente suma del diputado Mario Calzada, figura que robustece estratégicamente la presencia territorial de MC en demarcaciones clave como El Marqués, donde ya venían trabajando de la mano de actores como Bernardo Buendía, además del trabajo de posicionamiento que encabeza Armando Rivera en la capital del estado y el respaldo a los legisladores locales Paul Ospital y Teresa Calzada.

Tunden a Morena y al PAN por "copiar métodos ilegales"

El dirigente nacional reprochó que los partidos tradicionales hayan normalizado la violación a la normatividad electoral a través de proselitismo encubierto y destapes anticipados, criticando severamente que el blanquiazul haya decidido emular las prácticas de Morena.

"Veo pésimo que el PAN le haya decidido copiar el método a Morena, porque lo que nos debe de distinguir y contrastar es que nosotros podamos tener autoridad moral [...] En lugar de denunciar lo que está haciendo pésimo Morena, que son campañas anticipadas, copian lo malo".

Añadió que MC respetará estrictamente los tiempos legales establecidos, fijando el arranque de definiciones y registros hacia los primeros días de enero.

Cuestionado sobre las críticas vertidas por la dirigencia estatal naranja en torno a las deficiencias en servicios públicos y la postura del gobernador Mauricio Kuri González al desestimar dichos señalamientos, el líder emecista consideró que la administración estatal minimiza los problemas al percibirlos como ataques personales, cuando en realidad reflejan la saturación de una entidad que sufre las consecuencias de su propio desarrollo.

"En Querétaro salieron las cosas tan bien que se vino tanta gente, que se generó tanto crecimiento y un boom exponencial que hoy muchas circunstancias están derivando en problemas que limitan la calidad de vida: servicios públicos, vivienda y movilidad".