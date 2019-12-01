Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.– La ciclovía que se encuentra en la zona de Tres Puentes será rehabilitada y modernizada para cumplir con la normatividad vigente y ofrecer mejores condiciones de seguridad a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, informó María Elena Huerta Moctezuma, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La secretaria destacó que la protección de las y los ciclistas es una prioridad para la dependencia, por lo que confirmó que la avenida Francisco I. Madero Poniente continuará contando con este tipo de infraestructura.

Explicó que, como parte de esta modernización, la ciclovía en este tramo se habilitará sobre la banqueta para separar el flujo ciclista del tránsito vehicular. De esta forma, bicicletas y automóviles no compartirán el mismo nivel, lo que disminuirá los riesgos para quienes se trasladan en este medio.

La funcionaria señaló que esta adecuación cumple con los criterios normativos aplicables y tiene como referencia otros espacios de movilidad ciclista que operan bajo este concepto, como el de la avenida Amalia Solórzano, en Morelia. Además, agregó que, una vez concluida su rehabilitación, estará recibiendo mantenimiento constante para tenerla en óptimas condiciones y que cumpla con su función principal.

Finalmente, refrendó que la Sedum ha mantenido acercamientos con la ciudadanía y colectivos ciclistas para revisar la propuesta, escuchar sus observaciones y asegurar que las adecuaciones respondan a sus necesidades. Con estas acciones, se refrenda el compromiso con una movilidad segura, incluyente y accesible, donde las personas ciclistas ocupan un lugar prioritario conforme a la pirámide de movilidad.