Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 07:55:34

Chichén Itzá, a 27 de noviembre de 2026- La zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, registró una disminución del 13.4% en la llegada de turistas entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante ese periodo, el sitio recibió un millón 338 mil 700 visitantes, alrededor de 206 mil menos que en los mismos meses de 2025. La reducción también ha afectado a comerciantes, restauranteros y operadores turísticos de la región.

Raúl Paz, subsecretario de Turismo de Desarrollo Sustentable, reconoció la baja en la afluencia y explicó que la actividad turística de Quintana Roo influye en la llegada de visitantes a la zona arqueológica, debido a la participación de agencias de viajes de ese estado.

El funcionario señaló que entre el 80 y 85% de las ventas relacionadas con Chichén Itzá corresponden a agencias mayoristas de Quintana Roo.

En Pisté, localidad cercana a la zona arqueológica, comerciantes y restauranteros reportan afectaciones económicas de hasta 40%.

También señalaron que el nuevo acceso a Chichén Itzá permite que algunos autobuses lleguen directamente al sitio, sin detenerse en los establecimientos que anteriormente formaban parte de sus recorridos.

Ante esta situación, comerciantes y prestadores de servicios esperan que la temporada vacacional de diciembre ayude a recuperar parte de los ingresos que han dejado de percibir.