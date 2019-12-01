Cherán ejemplo para 54 autogobiernos en Michoacán, reconoce Bedolla

Cherán, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- El municipio autónomo de Cherán ha sido ejemplo para que hoy en Michoacán se logre la consolidación de más de 50 comunidades indígenas, reconoció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a este municipio autónomo para la revisión de los avances del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, el gobernador michoacano recalcó que en base al ejemplo y la lucha de Cherán, hoy en la entidad 54 comunidades indígenas han transitado al autogobierno, reciben su presupuesto directo y “marcan ellas mismas su destino y su futuro”.

Asimismo, recalcó que este plan de justicia nació tras escuchar la palabra de las comunidades de la Meseta, del Lago, de la Ciénaga y la Cañada de los 11 Pueblos, pero también desde el reconocimiento de que existía una deuda histórica hacia este pueblo y debía comenzar a saldarse con justicia, respeto y acciones concretas, dijo.

Ramírez Bedolla reconoció a Cherán como una tierra de dignidad, resistencia, así como de expresión viva del México profundo; ejemplo nacional y mundial de autodeterminación, de defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.