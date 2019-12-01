Chepe Guerrero y Braulio Guerra firman convenio para fortalecer la cultura de la paz en Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 25 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero y el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para impulsar acciones conjuntas a fin de fortalecer la cultura de paz y promover mecanismos pacíficos de solución de conflictos.

“No hay nada más importante que la paz de nuestras familias; no hay agenda, diferencia o interés que esté por encima de eso. El llamado es a trabajar unidos para garantizar seguridad, hacer la justicia más cerca y para que cada persona en Corregidora sepa que no está sola. El municipio que hoy me honro en presidir tiene el quinto lugar con mejor índice de desarrollo humano en México, según datos de la ONU”, destacó.

El convenio fue firmado en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y contempla que el Municipio de Corregidora realice acciones de difusión, orientación y vinculación para que la población conozca las alternativas institucionales para la atención y solución de conflictos, así como el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre ambas instancias, siempre dentro del marco de competencia de cada institución y conforme a la normatividad aplicable.

Asimismo, se impulsarán actividades de profesionalización, sensibilización y cooperación técnica que contribuyan al fortalecimiento institucional tanto del Poder Judicial del Estado de Querétaro como del Gobierno Municipal de Corregidora.

Igualmente, el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, indicó que esta colaboración también se busca generar acciones que permitan ofrecer a la ciudadanía una justicia más cercana, accesible, ágil y humana, facilitando el acceso a orientación e información sobre mecanismos pacíficos para la resolución de controversias.

“Como dice muy bien el gobernador Mauricio Kuri, Querétaro es un solo estado y todos, desde nuestras competencias, remamos hacia el mismo lado, y se siente. Desde ahí celebramos que hoy podamos consumir este convenio para trabajar en conjunto, las puertas de este Tribunal están abiertas”, comentó.

Para el Municipio de Corregidora este acuerdo refuerza su capacidad institucional para canalizar, orientar y atender de manera más integral a la población en temas relacionados con la solución pacífica de conflictos, además de generar herramientas de colaboración que permitan acercar a la ciudadanía mecanismos alternativos de atención y solución de controversias.

De esta manera, ambas instituciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la cultura de la legalidad, la convivencia pacífica y la prevención de conflictos, impulsando beneficios directos para la ciudadanía mediante el acceso a mecanismos institucionales más cercanos y accesibles.