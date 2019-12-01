Chepe Guerrero inaugura parque y cancha en la colonia El Paraíso, Querétaro

Chepe Guerrero inaugura parque y cancha en la colonia El Paraíso, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:59:34
Corregidora, Querétaro, a 21 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, inauguró la construcción del parque y la cancha pública de la colonia El Paraíso, beneficiando de manera directa a más de 2 mil habitantes gracias a una inversión superior a los 3.3 millones de pesos. 

Chepe Guerrero anunció ante vecinas y vecinos, que el próximo año se llevará a cabo la urbanización de la calle Amapola, sumando más de 30 millones de pesos invertidos en obra pública durante su gobierno en dicha colonia, principalmente en el mejoramiento de vialidades y adecuaciones en un preescolar.

"Confíen en mí, les estamos demostrando con hechos que queremos y estamos haciendo obra, ya invertimos 30 millones de pesos en esta colonia, el siguiente año vamos a intervenir la calle Amapola y además estaremos gestionando más recursos con el gobernador, Mauricio Kuri", comentó. 

La titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora, Viridiana Nava, detalló que los trabajos ejecutados fueron: la construcción de una explanada de usos múltiples con piso de concreto deslavado, áreas deportiva y lúdica con pasto sintético, andadores, escalinatas y muros de mampostería perimetrales, además se rehabilitó la cancha existente y se colocaron porterías nuevas, el drenaje pluvial, pintura, luminarias y malla de acero.

"Ahora contamos con mucho espacio para que los niños jueguen y todos ustedes lo disfruten, es una instrucción más que nuestro alcalde Chepe Guerrero nos dio, un trabajo más que queda entregado antes que termine el año en beneficio de todos ustedes", señaló.

Para finalizar, en representación de las y los colonos, Maricela Reséndiz destacó que esta obra es un ejemplo de cómo la infraestructura bien planificada puede resolver carencias de la vida de los ciudadanos, por lo que invitó a los vecinos a cuidar las nuevas instalaciones.

 

