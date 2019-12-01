Chepe Guerrero entrega nuevo parque público en Corregidora, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:50:43

Corregidora, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Con una inversión de más de 4.3 millones de pesos en beneficio de 950 habitantes, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, entregó la construcción del nuevo parque público en la colonia Valle Dorado.

Detalló que, en lo que va de su Administración, se han construido 10 parques públicos, y reiteró su compromiso por priorizar la obra pública en beneficio de las familias de todas las colonias y comunidades de Corregidora.

“Gracias por recibirnos tan bonito como siempre nos reciben, no va a ser la última vez que esté aquí, voy a regresar a visitarlos y a recorrer las calles, y espero, con ayuda del gobernador Mauricio Kuri y las gestiones de nuestro diputado Toño Zapata, anunciarles más obras para esta zona”.

Viridiana Nava Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora, detalló que la obra consistió en la construcción de: una plazoleta, ciclovía, explanada, bancas de mampostería con repisones de concreto, área de juegos infantiles, área de gimnasio al aire libre, trotapista, pisos de piedra laja negra, áreas ajardinadas y alumbrado público.

“Sabemos que las áreas verdes que ustedes tienen están muy lejanas, es por eso que nuestro alcalde Chepe Guerrero tuvo la intención de invertir el recurso aquí en esta zona, para que todos los vecinos tuvieran un parque más cercano”.

En representación de las y los vecinos de la zona, Laura Cecilia Salazar agradeció al Gobierno Municipal por escuchar a la ciudadanía y atender sus peticiones, principalmente en garantizar espacios para toda la familia.