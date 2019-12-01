Chepe Guerrero, alcalde de Corregidora, entrega su Primer Informe de Gobierno

Corregidora, Querétaro, 7 de septiembre del 2025.- Fortalecer los temas de seguridad, servicios públicos, obra pública social, movilidad y programas sociales en apoyo a la economía familiar, son algunas de las acciones que Chepe Guerrero Trápala destaca en su primer informe de gobierno, el cual entregó en mano a Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Con este acto, el alcalde inició a la difusión que por ley corresponde, a fin de que las y los ciudadanos conozcan de primera mano los programas, obras y acciones ejecutados durante el primer año de su administración.

Reafirmó su compromiso de mantener una gestión transparente, cercana a la gente y en coordinación permanente con el Gobierno Estatal para seguir impulsando el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las familias de Corregidora.

Como parte de esta difusión, durante 12 días el alcalde, acompañado por miembros de su Gabinete y brigadas, estarán visitando colonias y comunidades de Corregidora, acompañado de brigadas para informar directamente a las familias sobre los resultados de gobierno. De igual manera, anunció que el próximo sábado 13 se realizará la entrega formal del Primer Informe de Resultados en Sesión Solemne de Cabildo, junto a las y los regidores del Ayuntamiento.

Chepe Guerrero continuó con su agenda de trabajo al reunirse con comerciantes del municipio, a quienes compartió los avances de este primer año de gestión. En este encuentro, agradeció la atención, el diálogo y la disposición para seguir trabajando en conjunto por el desarrollo económico de Corregidora.

"Lo que he visto es que la economía del municipio se sostiene en nuestros comerciantes, en quienes ofrecen sus productos y alimentos en sus tianguis y locales. Vamos a seguir muy cerca de ustedes con todo lo que podamos apoyarles".

Recordó que, con el objetivo de fomentar la venta en los micro y pequeños negocios, se han brindado terminales para que puedan cobrar a través de tarjetas bancarias, y así, ofrecerles a sus clientes diferentes formas de pago.