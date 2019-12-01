Decomiso histórico en Guerrero; aseguran 1.6 toneladas de estupefacientes con valor de casi 400 mil mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:43:32

Acapulco, Guerrero, a 10 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguró 1.6 toneladas de un estupefaciente sintético en mar abierto, frente a las costas de Guerrero.

De acuerdo con información oficial, los elementos de la dependencia federal realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea cuando advirtieron presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Al darles alcance a los sospechosos, los marinos localizaron y aseguraron 54 bultos tipo costalillas que tenían en su interior bultos con mil 600 paquetes de cocaína, que en suma, pesaban mil 600 kilos.

La droga y embarcaciones fueron puestas a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que con este decomiso suman 48 toneladas de droga aseguradas en el mar durante el actual sexenio.

Además, indicó que la cocaína asegurada en Acapulco representaba 3 mil 200 millones de dosis, lo que implica una afectación económica a grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.