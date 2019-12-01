Caen 5 sospechosos de agresión armada contra autoridades en Ecatepec

Caen 5 sospechosos de agresión armada contra autoridades en Ecatepec
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:19:45
Ecatepec, Estado de México, a 10 de septiembre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno capturó a cinco presuntos responsables de una agresión armada en contra de autoridades en la ciudad de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con información oficial, en el operativo participó la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJ), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Municipal, quienes cerraron calles y realizaron cateos en distintas zonas del municipio más poblado del país.

Luego de la acción operativa, cinco presuntos sicarios fueron detenidos y se les aseguró un total de 40 kilogramos de marihuana distribuidos en 14 paquetes, un vehículo y diversos indicios balísticos.

Los detenidos, junto con la droga, el automóvil y las pruebas recabadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente al ataque en contra de los uniformados.

