Cesan a cónsul honorario de Filipinas con sede en Guadalajara por nexos con el crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 07:16:58

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), anunció de manera oficial la destitución de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, luego de que fue vinculado con una organización criminal de Jalisco.

El acuerdo fue firmado por el titular de la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 23 de marzo.

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara”, se lee en la publicación oficial.

Cabe mencionar que el ahora ex cónsul fue designado a dicho puesto el 27 de febrero de 2002, y fue ratificado el año pasado.

Camarena Obeso no percibía un sueldo, pero tenía circunscripción en Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El señalado es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, a la que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., por formar parte de un esquema fraudulento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).