Presenta Sheinbaum iniciativa de Ley General contra el Feminicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 08:39:39

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinabum Pardo presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

En su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que su propuesta busca “que todas la Fiscalías del país tenga una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.

Además, la mandataria mexicana explicó que esta iniciativa que se trabajó bajo el modelo de investigación que se desarrolló en la Ciudad de México y se busca que sea para todo el país.

“Generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad (...). En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por Feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio. Y también se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, comentó la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum aseveró que “está obligado el Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer” para que no digan que “se suicidó”.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, indicó que lo que buscan es homogeneizar la investigación: “Que todos investiguemos igual, que no está fácil”.

Además, adelantó que “es exhaustiva la Ley”, al revelar que incluye 40 artículos tienen que ver con la investigación.