Captan a policías de Zacatecas bebiendo alcohol en instalaciones oficiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 08:58:26

Zacatecas, Zacatecas, a 24 de marzo 2026.- Personal de la Policía Vila de Zacatecas, entre ellos el director Oswaldo Cabrera, fue captado en video mientras presuntamente ingería bebidas alcohólicas en el patio exterior de su corporación.

El video se difundió y viralizó en redes sociales, por lo que la Policía Vial reconoció la autenticidad del material audiovisual e indicó que data del día 11 de diciembre de 2025.

Por lo anterior, a Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas inició una investigación formal.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Vial, los involucrados participaron en un "brindis" en honor a la Virgen de Guadalupe. No obstante, los agentes aparecen el en video con sus uniformes oficiales y al lado de una patrulla.

En ese sentido, la corporación asegura que "no se encontraban en funciones" al momento de los hechos.

El video fue grabado por otros uniformados, quienes indican se que trata de una práctica recurrente en la que participa el encargado de la dependencia, quien aparece repartiendo bebidas a sus subordinados.

"Y sí, han llegado también con aliento alcohólico a situaciones donde se amerita su presencia", denunció Verónica Trujillo, comunicadora que difundió la queja inicial.