Claudia Sheinbaum responde a Luis Donaldo Colosio sobre posible indulto a Mario Aburto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 08:52:30

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la petición del senador Luis Donaldo Colosio Riojas para otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal expresó solidaridad con las víctimas y señaló que el legislador vivió una situación muy difícil tras el magnicidio de su padre y posteriormente la muerte de su madre.

“Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad”, afirmó la presidenta, al referirse al impacto personal que el hecho tuvo en la vida del senador.

No obstante, Sheinbaum Pardo dejó en claro que el asesinato del excandidato presidencial es un asunto de Estado, por lo que no se trata de una decisión que pueda resolverse únicamente mediante un indulto presidencial.

El magnicidio de Colosio Murrieta ocurrió en 1994 durante un acto de campaña en Lomas Taurinas y es considerado uno de los hechos políticos más relevantes en la historia reciente de México.