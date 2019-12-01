Certificado laboral acredita cumplimiento de obligaciones en la exportación de aguacate

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Para acreditar que los productos agrícolas mexicanos, como el aguacate, destinados a mercados internacionales cumplen con las disposiciones laborales y de seguridad social, el Gobierno de México estableció el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Este documento permite verificar que las empresas exportadoras y las personas o negocios que participan en su cadena productiva cumplen con sus obligaciones laborales y de seguridad social. La solicitud del certificado corresponde únicamente a las empresas que exportan los productos incorporados al mecanismo; por ello, productores, cortadores y empacadores no deben tramitarlo, aunque sí deben cumplir con las obligaciones que les corresponden.

En el caso de las huertas familiares de hasta cinco hectáreas, sus propietarios no requieren registro patronal cuando estas son trabajadas únicamente por integrantes de la familia, como cónyuge e hijos, y no emplea a trabajadores ajenos a la familia. Esta condición no debe confundirse con una exención general de las obligaciones laborales y de seguridad social.

El trámite se realiza únicamente a través de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), en la que la empresa exportadora ingresa con su firma electrónica, registra a los integrantes de su cadena de valor y presenta la solicitud. Posteriormente, la plataforma verifica la información con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT); una vez concluida la revisión, la STPS emite el certificado, que debe declararse al momento de exportar.

El aguacate fue el primer producto incorporado a este mecanismo mediante un programa piloto que inició el 17 de septiembre de 2026. Con esta medida, se busca fortalecer la seguridad social de las personas trabajadoras del campo y brindar certeza a los mercados internacionales sobre las condiciones laborales en la producción agrícola. Para conocer los requisitos y el procedimiento, las personas exportadoras pueden consultar el portal https://velagro.stps.gob.mx/