Certeza laboral para reforzar servicios de salud; Bedolla y Zoé Robledo entregan bases a 270 trabajadores del IMSS

Morelia, Michoacán, 16 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, entregaron 270 bases a personal de salud, para reforzar los servicios que se ofrecen en las unidades médicas rurales y urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario estatal le agradeció el apoyo brindado al pueblo michoacano y felicitó a las 127 mujeres y 143 hombres que hoy recibieron los documentos que les dan certeza laboral, luego de años de trabajar como suplentes.

“La fuerza principal en el sector público de salud, lo es el IMSS”, reconoció Ramírez Bedolla, al recordar que entre otras acciones contempladas dentro del plan federal se encuentra la modernización de clínicas y hospitales del IMSS, así como la construcción de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil, y de dos hospitales de alta especialidad en Morelia y Zitácuaro.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, manifestó que el reforzamiento de los servicios en las unidades médicas forma parte de una de las 40 acciones contempladas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y agregó que se encuentra programada la construcción de cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar en Nuevo Parangaricutiro, La Piedad, Jacona, Lázaro Cárdenas y Zacapu.

Una de las trabajadoras beneficiadas, Olimpia de la Cruz Pedro, auxiliar de Enfermería General de la Unidad Médica Regional 244 Puerta de Jaripitiro, expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por tener ahora certeza laboral, luego de 16 años de permanecer como suplente.

Acompañaron al gobernador el delegado estatal del IMSS, José Miguel Ángel Van-Dick Puga; el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres; el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García; el secretario general de la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Juan Gerardo García González; el secretario de capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Alfredo Jiménez Noriega; y trabajadores beneficiados.