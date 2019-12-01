Cero observaciones de la ASF a Michoacán en sus finanzas educativas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- El combate frontal a la corrupción permitió que en 2024 Michoacán cerrara con cero observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que se trata de una reducción histórica, ya que en 2014 la entidad llegó a tener observaciones del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica hasta por 679 millones de pesos; mientras que en 2021 fueron observados 28.8 millones de pesos, 3.9 millones en 2022 y 2.6 millones de pesos en 2023.

“Era un desorden total, se pagaba a quien no trabajaba, a quien trabajaba no se le pagaba y nosotros lo que hicimos fue hacer a un lado el tema de la grilla sindical y enfocarnos en nuestra responsabilidad que era pagarles a los maestros puntualmente y no pagarles a los aviadores”, señaló.

Ramírez Bedolla reveló que había aviadores políticos, entre ellos legisladores locales y federales, presidentes municipales y regidores, entre otros servidores públicos que se encontraban en la nómina educativa. “Se hizo un combate frontal a la corrupción que dio como resultado ciclos escolares completos y avanzamos y enfrentamos de manera correcta el rezago educativo”, agregó.

La secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, detalló que para alcanzar estos resultados fue fundamental el pago de nómina con tarjeta bancaria, el pase de lista y cruzar datos con la plantilla laboral, así como la creación de la Unidad de Atención a Órganos Fiscalizadores, en 2023, donde se atendieron hasta siete auditorías de manera simultánea.