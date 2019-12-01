Cercanía y atención directa, sello del gobierno de Humberto Jiménez en el “Martes de Corazón” en Los Reyes

Cercanía y atención directa, sello del gobierno de Humberto Jiménez en el “Martes de Corazón” en Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 21:42:30
Los Reyes, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- Con cercanía y contacto directo con la población, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís manifestó su compromiso de atender y resolver de manera puntual las necesidades de las y los reyenses, a través del programa “Martes de Corazón”, una estrategia de atención ciudadana que se ha convertido en un eje central de su administración.

Desde temprana hora, el alcalde recibió a más de 60 familias, quienes expresaron sus inquietudes en temas que abarcan educación, salud, alimentación, seguridad, desarrollo del campo, atención a jóvenes y mujeres, así como obras, acciones y mejoras de los servicios básicos. Cada solicitud fue registrada para su seguimiento inmediato por las distintas áreas del Ayuntamiento.

Humberto Jiménez destacó que escuchar de primera mano a la ciudadanía es fundamental para construir soluciones reales y efectivas, señalando que este tipo de encuentros fortalecen la confianza entre gobierno y población.

“Estar cerca de mi gente es lo que más disfruto. Cada historia, cada preocupación y cada sueño nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza por Los Reyes”, expresó.

El presidente municipal reconoció que la demanda social es amplia, pero subrayó que su administración continuará trabajando con sensibilidad, responsabilidad y orden para brindar respuestas concretas, priorizando a los sectores más vulnerables.

Asimismo, reiteró que los Martes de Corazón continuarán desarrollándose semana tras semana, como un espacio abierto y accesible para que las y los ciudadanos se acerquen sin intermediarios, fortaleciendo así la atención directa y la participación e inclusión de la población en la toma de decisiones de este gobierno abierto.

Finalmente, Humberto Jiménez puntualizó que su gobierno mantiene firme el propósito de construir un municipio donde todas y todos se sientan escuchados, acompañados y respaldados. “Aquí seguimos, con el corazón por delante, trabajando juntos por un Los Reyes más fuerte y más humano”.

