Cercanía con la gente fortalece agenda legislativa: Xóchitl Ruíz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:32:30

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- La cercanía con la ciudadanía y el trabajo en territorio permiten construir una agenda legislativa más sensible y efectiva, afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Durante sus recorridos y encuentros con habitantes de distintas comunidades, la legisladora destacó que el contacto directo con la población transforma la representación política en acciones concretas, al conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Señaló que estas labores de campo, donde se privilegia el diálogo, la escucha activa y la empatía, son fundamentales para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, generando confianza y construyendo soluciones conjuntas.

Xóchitl Ruíz subrayó que a través de estas reuniones es posible identificar problemáticas prioritarias como seguridad, infraestructura, salud y educación, lo que permite impulsar iniciativas más acordes a la realidad que viven las y los michoacanos.

Asimismo, destacó que este ejercicio cercano no solo enriquece el trabajo legislativo, sino que también facilita la gestión de apoyos y recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en las comunidades y municipios.

Finalmente, reiteró su compromiso de mantener un trabajo permanente en territorio, escuchando y atendiendo a la población, con el objetivo de impulsar propuestas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el bienestar de todas y todos.