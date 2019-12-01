Cercanía con la gente fortalece agenda legislativa: Xóchitl Ruíz

Cercanía con la gente fortalece agenda legislativa: Xóchitl Ruíz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:32:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- La cercanía con la ciudadanía y el trabajo en territorio permiten construir una agenda legislativa más sensible y efectiva, afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Durante sus recorridos y encuentros con habitantes de distintas comunidades, la legisladora destacó que el contacto directo con la población transforma la representación política en acciones concretas, al conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Señaló que estas labores de campo, donde se privilegia el diálogo, la escucha activa y la empatía, son fundamentales para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, generando confianza y construyendo soluciones conjuntas.

Xóchitl Ruíz subrayó que a través de estas reuniones es posible identificar problemáticas prioritarias como seguridad, infraestructura, salud y educación, lo que permite impulsar iniciativas más acordes a la realidad que viven las y los michoacanos.

Asimismo, destacó que este ejercicio cercano no solo enriquece el trabajo legislativo, sino que también facilita la gestión de apoyos y recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en las comunidades y municipios.

Finalmente, reiteró su compromiso de mantener un trabajo permanente en territorio, escuchando y atendiendo a la población, con el objetivo de impulsar propuestas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el bienestar de todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; hay un detenido
SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán
En marzo, Michoacán registró 55 homicidios dolosos menos que en 2025: Torres Piña
Apatzingán Superó Tasas de Incidencia Delictiva Nacional y Estatal en Febrero de 2026, Según Observatorio Ciudadano
Más información de la categoria
Miente Sheinbaum otra vez a los mexicanos: Cuba hizo a México ocultar por 5 años detalles de ayuda humanitaria; ella lo negó en la “mañanera”, pero documento de la SRE la exhibe
SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán
Mandando entre muertos, balas y mas impuestos, Grecia Quiroz ya sueña con la gubernatura de Michoacán: Uruapan, la ciudad más insegura de México por encima hasta de Culiacán 
Poder Judicial de Michoacán va contra liberación de 11 policías de Ecuandureo que participaron en bloqueos por la muerte del Mencho: Busca sanción a juzgador
Comentarios