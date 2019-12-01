Centros de atención del cáncer de mama llegarán a los 32 estados: Carlos Torres Piña destaca anuncio de Sheinbaum

Centros de atención del cáncer de mama llegarán a los 32 estados: Carlos Torres Piña destaca anuncio de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 12:29:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.– En el marco de la visita anunciada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Cuarta Transformación, destacó el proyecto del Gobierno de México para contar con 32 centros de atención integral del cáncer de mama, uno por entidad federativa para 2029, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

Torres Piña señaló que esta política pública responde a una desigualdad que enfrentan miles de mujeres, especialmente aquellas que viven en comunidades rurales y municipios alejados de los servicios médicos especializados. Explicó que garantizar el derecho a la salud implica acercar los equipos de diagnóstico, el personal médico y los tratamientos a quienes históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a ellos.

El coordinador estatal de la 4T expresó su respaldo a la política de salud de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la importancia de que su implementación en Michoacán permita reducir las distancias, los tiempos de espera y las barreras económicas que enfrentan las mujeres para recibir atención especializada, particularmente en las regiones con mayor rezago en infraestructura médica.

Más información de la categoria
Detienen a influencer venezolana con más de un millón de pesos y 8 mil dólares en efectivo en CDMX
Presunto responsable de abuso sexual contra una niña de 12 años, en Sahuayo, Michoacán es vinculado a proceso 
Investigado por abuso sexual de una adolescente en Jiquilpan, Michoacán es aprehendido 
Hallan cadáver en Jacona, Michoacán 
Más información de la categoria
Detienen a influencer venezolana con más de un millón de pesos y 8 mil dólares en efectivo en CDMX
Harfuch destaca baja del 58.1% en percepción de la inseguridad: "hay mucho por hacer", asegura
Cae "Mando 20", presunto implicado en detonación de coche en Michoacán, identificado como líder criminal; fue detenido en Colima
Tráiler embiste y arrastra auto con cinco integrantes de una familia en Morelia, Michoacán