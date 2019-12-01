Centro Cultural Plaza de La Ranita se consolida como el corazón cultural y turístico de Uruapan

Centro Cultural Plaza de La Ranita se consolida como el corazón cultural y turístico de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:32:24
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Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Desde su inauguración, el Centro Artesanal y Cultural Plaza de La Ranita se ha convertido en un espacio de encuentro para las familias uruapenses, así como para turistas y visitantes, al ofrecer un lugar para la convivencia, el descanso y el disfrute de la riqueza cultural y las tradiciones de Michoacán.

Así lo destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, quien sostuvo que este espacio cuenta con instalaciones renovadas para el esparcimiento y la realización de actividades culturales, artísticas y recreativas en Uruapan.

Huerta recordó que uno de sus principales atractivos es el mural monumental “Uruapan, herencia y raíces que viven”, realizado por el artista Carlos Campos, que incorpora elementos representativos de la identidad uruapense, como las aguadoras, las artesanas y los artesanos, el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, las danzas tradicionales y las celebraciones de los barrios. La obra constituye un recorrido visual por la historia, las costumbres y el patrimonio cultural de la región.

Cabe destacar que la plaza también alberga una tienda de la Casa de las Artesanías, donde pueden conocer y adquirir piezas elaboradas por manos michoacanas, desde textiles y trabajos en madera hasta alfarería e instrumentos tradicionales. Este espacio contribuye a dar mayor visibilidad al talento artesanal, acercar las creaciones locales al público y generar oportunidades para fortalecer la economía de quienes preservan estos oficios.

También cuenta con exposiciones, encuentros comunitarios, muestras gastronómicas y presentaciones artísticas, actividades que favorecen la convivencia y mantienen vivas las expresiones culturales de Michoacán. Además, su ubicación y vinculación con las obras complementarias del teleférico de Uruapan permiten integrar la movilidad, el turismo y la recuperación del espacio público en una misma experiencia para habitantes y visitantes.

La rehabilitación de esta área requirió una inversión estatal de 19.8 millones de pesos, destinada a recuperar un punto clave del Centro Histórico y transformarlo en un espacio digno para el disfrute de la población. Con ello, se busca que los beneficios de la transformación urbana trasciendan la infraestructura y se reflejen en espacios que fortalezcan la convivencia, la identidad y el sentido de pertenencia de las y los uruapenses.

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