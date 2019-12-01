Celebró Quiroga una noche llena de luz y tradición con su Desfile y Caravana Navideña 2025

Celebró Quiroga una noche llena de luz y tradición con su Desfile y Caravana Navideña 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:24:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.– El municipio de Quiroga vivió una de las celebraciones decembrinas más emotivas de los últimos años, con la realización del Desfile y Caravana Navideña 2025, seguido del encendido oficial del Monumental Árbol de Navidad.

En ese sentido, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, señaló que, con el inicio del desfile, que partió desde la gasolinera, avanzando rumbo a la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), las calles se llenaron de color, música, creatividad y espíritu festivo con carros alegóricos, personajes navideños y una estampa luminosa que congregó a familias, niñas, niños, jóvenes y visitantes.

Asimismo, se dio paso al encendido del Árbol Monumental de Navidad, acompañado de la iluminación especial de las plazas del municipio, un momento simbólico que marcó el arranque formal de la temporada navideña en Quiroga y fue recibido entre aplausos, fotografías y un ambiente de fraternidad.

González Sánchez expresó que la velada “quedará en el corazón de Quiroga, porque mostró la alegría, unidad y esperanza que distinguen a nuestra gente”, y destacó que la administración municipal seguirá ofreciendo actividades que fortalecen la identidad cultural y fomentan el desarrollo turístico del municipio.

 “Quiroga los espera con el calor de su gente, su tradición y la magia de una Navidad que se siente en cada rincón. Somos un destino que vive, respira y celebra la temporada decembrina con orgullo y vocación turística”, finalizó extendió una invitación al turismo local, nacional y extranjero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras par de cateos en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas y aseguran estupefacientes
Capturan a presunta implicada en incendio que dejó 7 muertos en Puebla
Hallan granada de gas en Morelia, Michoacán; SSP la neutraliza 
Hallan cadáver en camino de terracería de Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Tierra Caliente y la Ciénega de Michoacán arden otra vez pese a plan federal: helicópteros artillados abren fuego, balaceras, bloqueos y un ataque contra policías municipales 
Asaltan camioneta del presidente municipal de Los Reyes, Michoacán, en estacionamiento de Plaza Las Américas en Morelia
Visita de Cristiano Ronaldo desata la locura y agota boletos del México-Portugal en menos de dos horas
Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández; no se retirará del fútbol
Comentarios