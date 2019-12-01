Celebró Quiroga una noche llena de luz y tradición con su Desfile y Caravana Navideña 2025

Quiroga, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.– El municipio de Quiroga vivió una de las celebraciones decembrinas más emotivas de los últimos años, con la realización del Desfile y Caravana Navideña 2025, seguido del encendido oficial del Monumental Árbol de Navidad.

En ese sentido, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, señaló que, con el inicio del desfile, que partió desde la gasolinera, avanzando rumbo a la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), las calles se llenaron de color, música, creatividad y espíritu festivo con carros alegóricos, personajes navideños y una estampa luminosa que congregó a familias, niñas, niños, jóvenes y visitantes.

Asimismo, se dio paso al encendido del Árbol Monumental de Navidad, acompañado de la iluminación especial de las plazas del municipio, un momento simbólico que marcó el arranque formal de la temporada navideña en Quiroga y fue recibido entre aplausos, fotografías y un ambiente de fraternidad.

González Sánchez expresó que la velada “quedará en el corazón de Quiroga, porque mostró la alegría, unidad y esperanza que distinguen a nuestra gente”, y destacó que la administración municipal seguirá ofreciendo actividades que fortalecen la identidad cultural y fomentan el desarrollo turístico del municipio.

“Quiroga los espera con el calor de su gente, su tradición y la magia de una Navidad que se siente en cada rincón. Somos un destino que vive, respira y celebra la temporada decembrina con orgullo y vocación turística”, finalizó extendió una invitación al turismo local, nacional y extranjero.