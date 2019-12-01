Celebrarán el 46 aniversario del mercado de “El Tepetate” de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:07:38

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- La mesa directiva del mercado “El Tepetate” que encabeza el secretario general, Víctor Flores informó que se está todo listo para celebrar el 46 aniversario de este tradicional lugar, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre.

Mencionó que la celebración se realizará el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 11:00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, rifas y comida gratis, por lo que se espera la asistencia de más de tres mil personas.

“Hay mucha unión en el mercado del Tepe y todos los compañeros han estado cooperando de una manera o de otra, todos han estado al pendiente para festejar como debe de ser y festejar a nuestra clientela”, dijo.

Los integrantes de la mesa directiva coincidieron que este mercado tradicional sigue en el gusto de los queretanos, por lo que su tianguis se sigue instalando los jueves y domingos.

Mencionaron que para la música en vivo se contará con la presencia de: Alberto Águila, “El Doble de Juan Gabriel”; Los Caminantes; Paco Rodríguez “El Rey”; Verónica Gómez y el Grupo Imperio, además habrá una ceremonia religiosa.