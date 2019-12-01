Reciben 63 elementos de Policía Estatal de Querétaro constancia de certificación internacional

Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre 2025.- Hoy celebramos que 63 elementos de la Policía Estatal reciben su constancia para acreditar una certificación internacional con la que podrán potenciar sus tareas estratégicas en el análisis y la investigación del delito de alto impacto, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“Una capacitación que va a ser compartida con las corporaciones de los 18 municipios y también una capacitación con la cual alcanzamos ya 170 policías estatales formados con estándares internacionales, reconozco de manera especial a cada integrante de las divisiones especiales que concluyó este curso intensivo de 80 horas”.

Durante la entrega de constancias del Curso para la Generación de Productos de Análisis Criminal para la Investigación del Delito “Atena”, el mandatario estatal destacó que su compromiso es y seguirá siendo el pilar de una fuerza policial reconocida, pero sobre todo, una fuerza policial confiable y preparada para proteger a las familias garantizando la seguridad del territorio estatal.

“Reconozco, igualmente, la voluntad de colaboración y el acompañamiento institucional permanente por parte de la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos y su representante el señor Matthew Calderón”.

En Querétaro, dijo, la cooperación nacional e internacional seguirá siendo parte fundamental de la hoja de ruta para combatir el delito.

“Los felicito y los exhorto a seguir adelante con su labor y otra vez reiterándole mi agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos. Para nosotros la relación internacional más importante que tenemos es Estados Unidos, no solamente es nuestro vecino, es nuestro socio y es nuestro amigo. Nuestra fuerza es institucional, nuestro estándar es alto y nuestras acciones son permanentes”.

Matthew Hallowel, titular del Programa de Desarticulación Criminal de la Embajada de Estados Unidos recordó que hoy se reunieron para celebrar la finalización del entrenamiento Atena, el cual refleja el profundo compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la profesionalización y excelencia de su personal.

“Por ello, ello, me gustaría felicitar a las y los 63 analistas de información criminal, los primeros en ser capacitados hoy en el a través del programa Atena, quienes por dos semanas participaron en este programa con compromiso, dedicación y profesionalismo y que el día de hoy lo completan exitosamente”.

Destacó que el programa fue diseñado con el propósito de propósito de fortalecer sus capacidades y de forzar el uso de herramientas y conocimientos esenciales en el análisis de investigación de delitos de alto impacto.

“Estoy convencido de que este entrenamiento dará resultado en sus investigaciones criminales especialmente aquellos que se relacionan con los delitos que más afectan a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Desde la Embajada de Estados Unidos en México reafirmamos nuestro compromiso de seguir combatiendo el crimen organizado y el narco terrorismo felicito a todos los participantes por este logro y estoy seguro de que aplicarán lo aprendido para contribuir a la seguridad y justicia de los Estados Unidos y México”.