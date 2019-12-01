Celebran 28 Aniversario del Banco de Alimentos de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este 16 de octubre, el director de Alimentación del Sistema Estatal DIF, Emmanuel Hernández Rodríguez y el presidente Municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, celebraron el 28 Aniversario del Banco de Alimentos de Querétaro.

Hernández Rodríguez destacó que este día el Sistema Estatal DIF busca promover la concientización y la acción de todos los queretanos a favor de los que padecen hambre, y también recordó la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para los sectores más vulnerables.

“Es un gusto participar en su aniversario y que se lleve a cabo en un espacio que permite visualizar una acción sólida que abona para combatir el hambre y mencionar que en estos tiempos de contingencia nos clarifica el impacto que tiene contar con un alimento diario en una mesa”, comentó.

Durante el evento, el presidente Municipal de El Marqués, felicitó por a los representantes del Banco de Alimentos de Querétaro, ya que dijo, su labor contribuye a rescatar comida en buen estado, combatir el hambre y fortalecer el tejido social, por ello, les ofreció el respaldo de su gobierno para seguir trabajando y que las familias que más lo necesitan puedan acceder a una sana alimentación.

Cabe señalar que el presidente del Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Querétaro, Rodolfo Loyola Vera, habló de los retos que enfrentan las familias, pues deben contar con un ingreso mínimo de dos mil 454 pesos, para colocarse arriba del nivel de pobreza extrema; asimismo, compartió avances de este espacio que contará con nuevas instalaciones en el municipio de El Marqués.

Asistieron a la ceremonia, la directora del Banco de Alimentos de la entidad, Ángela Quintana Ahedo; la directora Nacional de Alianzas Estratégicas e Inversión Social de la Red de Bancos de Alimentos México, Claudia García Zambrano; y la directora de la Junta de Asistencia Privada, Yolanda Hildegard Frei Nieto; así como beneficiarios, patrocinadores y voluntarios.