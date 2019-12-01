Celebra Víctor Manríquez gran participación en Torneo Estatal de Oratoria y Debate “La Voz de las Mujeres” en La Salle Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 16:29:16

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Con el objetivo de impulsar la participación, el liderazgo y la voz de las mujeres y las juventudes michoacanas, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó la tercera edición del Torneo Estatal de Oratoria y Debate “La Voz de las Mujeres”, realizado en las instalaciones de la Universidad La Salle Morelia.

El encuentro forma parte de una iniciativa nacional de la Fuerza Naranja, que promueve en todos los estados del país espacios para que las nuevas generaciones expresen sus ideas, defiendan sus causas y fortalezcan su participación en la vida pública.

Durante su intervención, Víctor Manríquez reconoció el talento y la valentía de las participantes, quienes dijo representan a una generación de mujeres que transforman su entorno con la fuerza de la palabra.

“Hoy celebramos a todas las participantes que se atrevieron a tomar el micrófono y alzar la voz con convicción. Cada palabra, cada argumento y cada historia contada demuestran que cuando las mujeres hablan, Michoacán escucha. La voz de las mujeres no solo se escucha, se siente y se respeta”, expresó el dirigente estatal.

Víctor Manríquez resaltó que este torneo no es solo una competencia, sino una declaración de libertad, inteligencia e identidad, donde convergen mujeres de preparatoria, universidad y pueblos originarios, demostrando que el talento no tiene fronteras y que la palabra puede florecer en cualquier lugar y en cualquier idioma.

“Creemos en un país donde las mujeres decidan, lideren y sean escuchadas. Donde la palabra sea puente y no barrera, y donde la voz femenina no tenga que pedir espacio, sino ocuparlo con orgullo”, afirmó.

El coordinador estatal reiteró que Movimiento Ciudadano seguirá impulsando acciones para fortalecer la participación de las juventudes y el liderazgo femenino, porque cuando una mujer habla, avanza Michoacán y México, así como todas y todos.

En el encuentro agradeció la asistencia de Estela Montelongo, Beto Amor, Karla González, Nuria Gabriela Hernández, Daniel Herrera alcalde de Tanhuato, Pablo Sergio Avila, Itzuny Gómez, del personal de la universidad La Salle Morelia y especialmente de las y los alumnos.