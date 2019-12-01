Celebra Vicente Gómez incorporación de cooperativas en la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 15:39:57

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico de las regiones, por lo que desde la legislatura, seguiremos impulsando e incentivando su crecimiento, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior, luego de la aprobación por parte del pleno del Congreso del Estado, del dictamen que incorpora a las sociedades cooperativas a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán.

El legislador refirió que incorporación busca consolidar a las sociedades cooperativas como un modelo económico democrático que permite a las y los productores competir en el mercado bajo mejores condiciones.

Asimismo aprovecho para conversar con las y los productores que participaron en la exposición y venta de productos en el Congreso de Michoacán, generados a partir de las cooperativas que se crearon en Michoacán, como una forma de detonar su crecimiento y afianzar su operatividad.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) convivió con los integrantes de las cooperativas que operan en el Distrito XIX, instaladas en los municipios de Ario, Madero, Tacámbaro y Turicato, a quienes agradeció la confianza que le han brindado para continuar acompañando el proceso de creación y registro de marcas de sus productos.

En ese sentido, recordó que desde su gestión como presidente municipal de Turicato se iniciaron las acciones, ante las autoridades correspondientes, para impulsar el desarrollo de estas cooperativas, trabajo del cual se logró el registro de varias marcas.

Gomez Núñez manifestó que el trabajo y apoyo continuará y estará encaminado a lograr la apertura de mercados a los productos que ya cuentan con marca propia.