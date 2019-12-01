Celebra Toño Carreño aprobación de reforma que propuso que prioriza atención a niños con cáncer en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:06:33

Morelia, Michoacán, 16 de abril 2026.- A propuesta del diputado Toño Carreño Sosa, los niños que padecen cancer en Michoacán, serán prioridad y se sientan las bases para detecciones tempranas para la salvación de más vidas, al ser obligatorio un padrón detallado de pequeños oncológicos.

El pleno de la LXXVI legislatura, aprobó por unanimidad la propuesta que en su momento presentó el diputado de Movimiento Ciudadano y que modificó la ley de salud.

Dicha reforma obliga a contar con un padrón detallado de los niños y las niñas que padecen cáncer, incluyendo nombre completo, edad, municipio donde viven, la etapa en que se encuentra la enfermedad y los tratamientos correspondientes.

Al respeto y en tribuna, Toño Carreño señaló que dicho padrón deberá establecerse de manera generalizada, es decir, en el IMSS, ISSSTE, IMMS-Bienestar, Secretaría de Salud y los municipios.

Tras agradecer a las distintas asociaciones que respaldaron la presentación de la que fue su primera iniciativa, explicó que el paso a seguir es la publicación por parte del Ejecutivo Estatal.

Posteriormente, establecer los lineamientos que se llevarán a cabo para finalmente contar con un padrón confiable que coadyuve a salvar cada vez más vidas de los pequeños oncológicos.

De hecho, Toño Carreño buscará en los siguientes días al secretario de salud, con la finalidad de mantenerse atento a lo que se lleve a cabo desde el ejecutivo estatal, es decir, dará seguimiento a la reforma hoy aprobada.

Finalmente, el diputado de la Bancada Naranja ratificó su compromiso con los temas relacionados con el bienestar de las niñas y los niños michoacanos y en general de los ciudadanos de la entidad.