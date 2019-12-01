Celebra SEDIF la Fiesta de Navidad en los CAI Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de motivar las habilidades motrices, practicar el idioma inglés y compartir el espíritu decembrino en las y los niños, el director de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Estatal DIF, Francisco Reséndiz López, presidió la Fiesta de Navidad que se desarrolló en los Centros de Atención Infantil 1 y 2.

Reséndiz López deseó felices fiestas a las familias, y las invitó a presenciar el Festival Alegría Contigo que recorrerá la avenida Constituyentes del municipio de Querétaro, el próximo 21 de diciembre, iniciando a las 19:00 horas en Ejército Republicano a la altura de Plaza de las Américas.

“Estoy muy contento de estar con ustedes, sus hijos son los actores principales de este festival, se han esforzado mucho por aprenderse las coreografías y ahí, se ve el reflejo del trabajo de cada una de sus maestras; gracias papás por estar aquí y acompañarnos”, dijo.

La coordinadora de los Centros de Atención Infantil 1 y 2, Laura Elena Paniagua García, felicitó a las maestras, personal operativo y administrativo, así como a los padres de familia por el esfuerzo brindado este año que termina; y mencionó que las actividades del CAI se reanudarán el próximo 12 de enero 2026.

Cabe mencionar que las y los niños se vistieron con atuendos alusivos a la Navidad para presentar su espectáculo musical, donde bailaron y cantaron melodías como Jingle Bells, Sleigh Ride, Deck the Halls, All I Want, y Santa´s Coming to Town y Underneath the Tree, entre otros.